\u00c7anakkale\u2019nin Ayvac\u0131k il\u00e7esi sahilinden Yunanistan\u2019\u0131n Midilli adas\u0131na lastik bot ile gitmek isteyen d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menlere y\u00f6nelik sahil g\u00fcvenlik ekiplerince yap\u0131lan operasyonlarda 242 yabanc\u0131 uyruklu yakaland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kuzey Ege\u2019de Yunanistan\u2019\u0131n Midilli adas\u0131na y\u00f6nelik yasa d\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7i\u015fleri \u00f6nlemek i\u00e7in devriye g\u00f6revi yapmakta olan sahil g\u00fcvenlik ekiplerince g\u00fcn boyu yap\u0131lan operasyonlarda Afganistan uyruklu 242 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131. TCSG KB 4301 Bot Komutanl\u0131\u011f\u0131nca \u00c7akmak deresi mevkii a\u00e7\u0131klar\u0131nda yap\u0131lan ilk operasyonda lastik bot ile Midilli ye gitmeye \u00e7al\u0131\u015fan 43 Afganistan uyruklu d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131. TCSG 81 Bot Komutanl\u0131\u011f\u0131 ise Babakale K\u00f6y\u00fc,Kad\u0131rga Burnu ve Sivrice burnu a\u00e7\u0131lar\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 be\u015f ayr\u0131 operasyonda ise 45\u2019i Suriye 154 \u00fc Afganistan uyruklu toplam 199 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men daha yakalad\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fckkuyu\u2019daki sahil g\u00fcvenlik karakoluna getirilen g\u00f6\u00e7menlere burada yiyecek ve giyecek yard\u0131m\u0131 yap\u0131ld\u0131 G\u00f6\u00e7menler i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Ayvac\u0131k Yabanc\u0131lar Geri G\u00f6nderme Merkezine teslim edildi.