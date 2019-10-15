Çanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçakların bulunduğu botu durdurdu. Lastik bot içinde 31'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



ÇANAKKALE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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