Kuzey Ege’de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuzey Ege’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı devriye faaliyetleri sırasında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmek isteyen iki grup halinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 erkek, 8 kadın, 10 çocuk Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 erkek, 10 kadın, 31 çocuk Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda karaya çıkartılarak haklarında yasal işlemler başlatıldı.

ÇANAKKALE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:43

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.