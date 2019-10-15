Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İtalya'dan yola çıkan ve Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Dev gemi, Pire Limanı'na doğru yol almayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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