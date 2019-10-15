Çanakkale´de 83 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na geçmeye çalışan 83 kaçak göçmen yakalandı.
Yurt dışına yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık´ın Koyunevi Köyü ve Babakale Köyü sahiline operasyon düzenledi. Ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
15 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:54
- GÜNEŞ 07:17
- ÖĞLE 13:05
- İKİNDİ 16:11
- AKŞAM 18:43
- YATSI 20:01