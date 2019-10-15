Çanakkale´de 83 kaçak göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na geçmeye çalışan 83 kaçak göçmen yakalandı.

Yurt dışına yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık´ın Koyunevi Köyü ve Babakale Köyü sahiline operasyon düzenledi. Ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:43

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.