Lastik bot içinde 35´i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 19'u kadın ve 20´si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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