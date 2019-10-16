Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu madde satışı yapanlara karşı gerçekleştirilen uygulamalarda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İl Merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; 07.10.201914.10.2019 tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

“TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılan, çeşitli suçlardan aranması mevcut 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 17,13 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 24,79 gram Esrar ve 3,19 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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