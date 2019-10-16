Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ÇANAKKALE´de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda, 17,13 gram bonzai, 24,79 gram esrar ve 3,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılan şüphelilerden 20´si polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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