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Rekortmen dalgıçtan zıpkın ile 7 kiloluk levrek avı

DHA

ÇANAKKALE'de rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta, 7 kilo ağırlığında levrek avladı.

ÇANAKKALE'de rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta, 7 kilo ağırlığında levrek avladı.
Tüpsüz gerçekleştirdiği serbest dalışlarda avladığı büyük balıklarla tanınan Müjdat Turan, Kepez beldesi kıyılarında trofe avı için yaptığı dalışta, zıpkın ile yaklaşık 7 kilo ağırlığında levrek balığı vurdu. Karadeniz´den Ege´nin sıcak sularına doğru bir göç başladığını belirten Turan, "Birçok balık türü sıcak sulara ulaşmak için boğazın tehlikeli sularında yolculuk etmek zorunda, bu türlerden biri de levrek balığı. Çanakkale Boğazı'nın dar noktaları levreklerin uğrak yeri. Ben de bu uğrak yerlerinde av yapmaya karar verip sabah erken saatte suya girdim. Kıyıdan ilerlerken aniden levrek sürüsü karşıma çıktı. 7 kilo civarında levrek ise, en önde tam zıpkınımın ucundaydı. Bana sadece tetik düşürmek kaldı. Baskın ve agaşon tarzı bir teknikle balığı avladım. Güzel bir trofe avı oldu" dedi.

ÇANAKKALE

16 Ekim 2019 Çarşamba

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