Çanakkale iş dünyasından 'Barış Pınarı'na tam destek

Çanakkale'de faaliyet gösteren odalar, borsalar, sendikalar, başkanlıklar ve diğer sivil toplum kuruluşları ortak bir basın açıklaması yayınlayarak Suriye'de sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) Çanakkale İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN) Çanakkale İl Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Çanakkale Baro Başkanlığı, Türkiye Emekliler Derneği Çanakkale İl Başkanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) Çanakkale İl Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN) Çanakkale İl Temsilciliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Çanakkale Ziraat Odası Başkanlığı; 81 ilde aynı anda odalar ve borsalarla birlikte 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasını yayımladı.



"Bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız"

"Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır" denilerek başlanan açıklamada, "Amaç; bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler, devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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