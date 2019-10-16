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Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 2 gözaltı

DHA

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

ÇANAKKALE

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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