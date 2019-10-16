Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı

ÇANAKKALE´de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir kişiyi 75 bin TL dolandırmak isteyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale´de dün F.T. (25) ile H.T. (30) kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları S.G.´ye (74), bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullandığını söyleyerek, yardımcı olacaklarını belirtip, parayı bankadan çekmesini istedi. S.G., bankadaki 75 bin TL´sini çekip, telefon dolandırıcılarının belirttiği adrese gitti. Bu sırada S.G.'nin sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen sivil polislerin bilgilendirmesi üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. S.G. telefon dolandırıcılarının belirttiği adrese parayı bıraktı. Bu sırada bölgede takipte olan polisler parayı alıp, kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları F.T. ve H.T.´yi kısa süren kovalamaca sonrası yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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