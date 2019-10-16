Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

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Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapan ve çeşitli paylaşımlarda bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, dün akşam Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ikamet ettikleri adreste yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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