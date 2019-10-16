Açık omurilik ameliyatı olan çocuk, 43 gün sonra yürümeye başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde açık omurilik (spina bifida) ameliyatı olan 2 yaşındaki Mihrimah Keskin, aldığı fizik tedavi sayesinde 43 günde yürümeye başladı.

Doğuştan yaşadığı problem nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan Mihrimah Keskin'in annesi Tülay Keskin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Gebeliğimin 21. haftasında detaylı ultrasona girdim. Kızımın omurilik daralması yani omuriliğin tam olarak kapanmamasından kaynaklanan spina bifida olduğunu öğrendim. Bu gibi durumlarda genelde gebeliğin sonlandırılması öneriliyor ve bebeğiniz engelli olacak deniyor. Özel Biga Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burhan Yıldırım’a bizi yönlendirdiği için ve gebeliği sonlandırmamamız gerektiğini söylediği için çok teşekkür ediyorum. Teknoloji çok gelişti ve eşimle birlikte karar verdik. Doğumdan bir gün sonra kızımızın ameliyatı oldu. '2 yaşından sonra yürümesini bekleyin' dendi. Annelere özellikle buradan seslenmek istiyorum. Bebeklerinin canlarına kıymasınlar. Hemen vazgeçmesinler. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kızımız 43 günde yürümeye başladı. Hastane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler" diye konuştu.

ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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