Çan’da erik ağacı ikinci kez meyve verdi

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir erik ağacının Ekim ayının üçüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.

Çan ilçesine bağlı Hurma köyünde bir erik ağacı Ekim ayının üçüncü haftasında çiçek açıp meyve vermeye durdu. Hurma köyündeki yeğeni Harun Koldanca’yı ziyarete geldiğinde bahçedeki erik ağacının çiçek açıp nohut büyüklüğünde meyve verdiğini fark eden Emekli Gazeteci İbrahim Çubuk, “Daha önce geldiğimde ağacın çiçek açtığını görmüştüm aradan biraz zaman geçti. Bugün geldiğimde ise ağaçta nohut büyüklüğünde erikleri gördüm. Köyde de ağaç ilgi odağı olmuş gelenler ağaca bakıyorlar bir yanda çiçekler var bir yanda da erik veriyor” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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