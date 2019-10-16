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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TBMM eski Başkanı Kahraman´a fahri doktora

DHA

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni´nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 27´nci dönem Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman´a fahri doktora unvanı verildi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni´nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 27´nci dönem Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman´a fahri doktora unvanı verildi.
TBMM'nin 27´nci dönem Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen ÇOMÜ Akademik Yılı açılışı ile fahri doktora verilmesi törenine katıldı. Fahri doktora töreni öncesinde, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi girişinin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sema zikr-i şerif ve ÇOMÜ tanıtımı filmiyle devam etti. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.
'BAŞARILARIMIZI SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ'
ÇOMÜ´nün 1992 yılında kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "27 yıllık bir geçmişi var. Fakat bugün devasa bir üniversite haline gelmiştir. 118 bine yakın mezunu, 49 bine yakın eğitim öğretime devam eden öğrencisi, 1800´e yakın akademik ve 1800´e yakın idare personeliyle aynı dönemde kurulmuş üniversitelerin birçoğunun önüne geçmiş bulunuyor. Üniversitemiz patent alma başvurusunda ve tescil bakımından İstanbul Üniversitesi'nden sonra 170 üniversite arasında 2´nci sıraya gelmiş bulunuyor. Bu başarılarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat´ın konuşmasının ardından fahri doktora tevdi törenine geçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından İsmail Kahraman´ın özgeçmişi ve ÇOMÜ Senatosu'nun 26.04.2019 tarihindeki toplantıda alınan kararı okundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat tarafından İsmail Karaman´a, Türk Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında üstün katkılarından dolayı fahri doktora unvanını verdikleri cübbesini giydirildi. Ardından fahri doktora payesi ile kimlik kartını takdim etti.
Fahri doktora töreni sonrası TBMM 27´nci dönem Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, `Eğitimimizde Öğretimimizde Gelişmeler´ başlıklı Akademik Yılı açılış dersini vermek üzere kürsüye geldi. Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK) Suriye´de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü ´Barış Pınarı Harekatı´na değinerek başlayan Kahraman, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında ifade ettiği gibi harekatımızın sebebi güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Peygamber ocağı şanlı ordumuzun istenilen hedefleri gerçekleştirmesini niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın" dedi.
'İLİM VE İRFANIMIZA BÜYÜK KATKILAR SUNMAKTADIR'
Yüksek öğretimin güzide bir üniversitesinde bulunduklarını kaydeden İsmail Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:
"1992´den günümüze kadar geçen 27 yılda büyük mesafeler katedildi. Bölgesel bir üniversiteden uluslararası camiada tanınan güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine ulaştı. Bugün 17 fakülte, 5 yüksekokul, meslek yüksekokulları, araştırma ve uygulama merkezleriyle, 80 akademik birime ulaşan yapısıyla yüksek öğretime büyük hizmetler verilmekte. İlim ve irfanımıza büyük katkılar sunmaktadır."
Konuşmaların ardından tören, toplu hatıra fotoğrafı ve ikramlarla son buldu.

ÇANAKKALE

16 Ekim 2019 Çarşamba

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