İsmail Kahraman'a ÇOMÜ'de fahri doktora unvanı verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsmail Kahraman'a ÇOMÜ'de fahri doktora unvanı verildi

İHA

27. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

27. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin '20192020 Akademik Yılı Açılışı ve İsmail Kahraman'a Fahri Doktora Tevdi Töreni' Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın da katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmaları öncesi yapılan sema gösterisinin yanı sıra Suriye'de sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' sebebiyle Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
Programda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş bir üniversite. Yaklaşık olarak çeyrek asrı devirmiş bulunuyor. Fakat bugün, devasa bir üniversite haline gelmiştir. 118 bin civarında mezunu, 49 bin civarında öğrencisi, bin 800'e yakın öğretim görevlisi ve yine bin 800'e yakın idari personeli ile, aynı dönemde kurulmuş birçok üniversitenin önüne geçmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Vali Orhan Tavlı da, ÇOMÜ'nün kısa sürede büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "Tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle göz dolduran ilimizin değerlerine değer katan, bilim ve eğitim dünyamızı aydınlatan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; gelenek, değer ve sorumluluklarının bilincinde, temel bilimlerden sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok bölümü bünyesinde barındıran ülkemizin köklü üniversitelerinden birisidir" şeklinde konuştu.

"Şanlı ordumuzun muzafferiyete ulaşmasını niyaz ediyorum"
Fahri doktora tevdi töreninde duygularını paylaşan İsmail Kahraman da, bu kararı alan ÇOMÜ'nün senato üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, şahsıma gösterdiği kadirşinaslık ve tevdi ettikleri fahri doktora vesilesiyle başta muhterem rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat'a ve senatonun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Konuya girmeden önce, devletimizin şuanda icra etmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı'ndan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarında ifade ettiği gibi harekatımızın sebebi, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Peygamber ocağı şanlı ordumuzun muzafferiyete ulaşmasını ve istenilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesini niyaz ediyorum. Cenabı Hak, muvaffak kılsın" dedi.

"Bölgesel bir üniversiteden, güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine"
ÇOMÜ'de 1992'den bu yana büyük mesafeler katedildiğini vurgulayan Kahraman, "Bölgesel bir üniversiteden, uluslararası camiada tanınan, güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine ulaşıldı. Bugün 17 fakülte, 5 yüksekokul, enstitüler, mesleki yüksekokulları ve araştırmauygulama merkezleriyle 80 akademik birime ulaşan yapısıyla yükseköğretime büyük hizmetler verilmekte ve ilim ve irfanımıza büyük katkılar sunmaktadır" dedi.

ÇANAKKALE

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBMM eski Başkanı Kahraman´a fahri doktora
YEREL HABERLER TBMM eski Başkanı Kahraman´a fahri doktora
2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER 2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çan’da erik ağacı ikinci kez meyve verdi
YEREL HABERLER Çan’da erik ağacı ikinci kez meyve verdi
Açık omurilik ameliyatı olan çocuk, 43 gün sonra yürümeye başladı
YEREL HABERLER Açık omurilik ameliyatı olan çocuk, 43 gün sonra ...
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara ...
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar ...
Çanakkale Boğazı´ndan 2 Rus savaş gemisi geçti
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´ndan 2 Rus savaş gemisi geçti
Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı
Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
Çanakkale iş dünyasından 'Barış Pınarı'na tam destek
YEREL HABERLER Çanakkale iş dünyasından 'Barış Pınarı'na tam destek
Bellerine kadar denize girip, lüfer avladılar
YEREL HABERLER Bellerine kadar denize girip, lüfer avladılar
Rekortmen dalgıçtan zıpkın ile 7 kiloluk levrek avı
YEREL HABERLER Rekortmen dalgıçtan zıpkın ile 7 kiloluk levrek avı
77’si çocuk 162 düzensiz göçmen ölümü göze alarak çıktıkları yolculukta yakalandı Çanakkale açıklarında 162 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 77’si çocuk 162 düzensiz göçmen ölümü göze alarak ...
Kaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağı
YEREL HABERLER Kaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağı
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest kaldı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest ...
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Lastik bot içinde 35´i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Lastik bot içinde 35´i çocuk, 74 kaçak göçmen ...
Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede
YEREL HABERLER Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede
Çanakkale'de mülteci kaçaklığına organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de mülteci kaçaklığına organizatörlük ...
Çanakkale´de 83 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 83 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör ...
1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi ...
Çevrecilerden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni açıklaması
YEREL HABERLER Çevrecilerden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X