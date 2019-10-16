İsmail Kahraman'a ÇOMÜ'de fahri doktora unvanı verildi

27. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin '20192020 Akademik Yılı Açılışı ve İsmail Kahraman'a Fahri Doktora Tevdi Töreni' Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın da katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmaları öncesi yapılan sema gösterisinin yanı sıra Suriye'de sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' sebebiyle Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Programda bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş bir üniversite. Yaklaşık olarak çeyrek asrı devirmiş bulunuyor. Fakat bugün, devasa bir üniversite haline gelmiştir. 118 bin civarında mezunu, 49 bin civarında öğrencisi, bin 800'e yakın öğretim görevlisi ve yine bin 800'e yakın idari personeli ile, aynı dönemde kurulmuş birçok üniversitenin önüne geçmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Vali Orhan Tavlı da, ÇOMÜ'nün kısa sürede büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "Tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle göz dolduran ilimizin değerlerine değer katan, bilim ve eğitim dünyamızı aydınlatan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; gelenek, değer ve sorumluluklarının bilincinde, temel bilimlerden sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar birçok bölümü bünyesinde barındıran ülkemizin köklü üniversitelerinden birisidir" şeklinde konuştu.



"Şanlı ordumuzun muzafferiyete ulaşmasını niyaz ediyorum"

Fahri doktora tevdi töreninde duygularını paylaşan İsmail Kahraman da, bu kararı alan ÇOMÜ'nün senato üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, şahsıma gösterdiği kadirşinaslık ve tevdi ettikleri fahri doktora vesilesiyle başta muhterem rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat'a ve senatonun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Konuya girmeden önce, devletimizin şuanda icra etmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı'ndan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarında ifade ettiği gibi harekatımızın sebebi, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Peygamber ocağı şanlı ordumuzun muzafferiyete ulaşmasını ve istenilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesini niyaz ediyorum. Cenabı Hak, muvaffak kılsın" dedi.



"Bölgesel bir üniversiteden, güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine"

ÇOMÜ'de 1992'den bu yana büyük mesafeler katedildiğini vurgulayan Kahraman, "Bölgesel bir üniversiteden, uluslararası camiada tanınan, güçlü bir devlet üniversitesi seviyesine ulaşıldı. Bugün 17 fakülte, 5 yüksekokul, enstitüler, mesleki yüksekokulları ve araştırmauygulama merkezleriyle 80 akademik birime ulaşan yapısıyla yükseköğretime büyük hizmetler verilmekte ve ilim ve irfanımıza büyük katkılar sunmaktadır" dedi.

ÇANAKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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