Çanakkale´de kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

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ÇANAKKALE´de jandarma tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski ve 18 litre kaçak votka ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bulgaristan üzerinden kaçak alkollü içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.K., N.A. ve B.C.´nin bulunduğu aracı takibe aldı. Şüpheliler, kaçak içkileri satmak için bagajdan çıkardıkları sırada yakalandı.

Operasyonda 40 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski ve 18 litre kaçak votka ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen kaçak içkiler ise numune alındıktan sonra Gümrük Müdürlüğü´ne teslim edilecek.



ÇANAKKALE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

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AKŞAM 18:40

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