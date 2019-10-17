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Başkan Öz'den 'Barış Pınarı'na tam destek

İHA

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Öz'den 'Barış Pınarı'na tam destek

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Sınır güvenliğimiz için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, kalbimiz ve dualarımız her zaman olduğu gibi kahraman askerlerimizin yanındadır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Bülent Öz, "Üzülerek ve içimiz burularak dile getirebiliyorum ki, sivil ve asker şehitlerimizin haberleri ile yüreklerimiz dağlanıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Ulusumuzun kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor günlerde dahi insanlık ve barış dersi vermiş, Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü söylemiştir. Fakat bölgemizde dış güçlerin desteği ile barışın değil savaşın tohumları ekilmiştir. Bunu da terör örgütlerine destek vererek yapmaktadırlar. Ülkemizde ve bölgemizdeki sorun terör sorundur. Bugün gelinen noktada, 40 yılı aşkındır PKK başta olmak üzere birçok terör örgütü dış güçlerin de desteğiyle ülkemizin kanayan yarası olmuştur. 40 yılda binlerce binlerce askerimiz ve sivil vatandaşımız şehit olmuştur" şeklinde konuştu.

"Hala sınırımızın güneyinde devam eden terör tehdidinde, PKKPYDYPG gibi terör örgütleri dış güçlerin desteğiyle Suriye’de iç savaş felaketini yaşatıyorlar ve Suriye’deki karışıklık ülkemizin de başını ağrıtmaya devam ediyor" diyen Başkan Öz, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı; "Üstelik barış operasyonumuz devam ederken medyadan takip ettiğimiz üzere, müttefiklerimiz ve ilişkilerimizin iyi olduğu ülkeler barışın değil, çatışmanın, hatta savaşın dilini öne çıkarılıyorlar. Vatanımızın olduğu gibi komşularımızın da toprak bütünlüğünün güvenceye alınması ve operasyonlar devam ederken tek amacımızın bu olduğunun tüm dünyaya barış diliyle anlatılması mutlak ki en doğru politika olacaktır ve bu operasyon başarıyla tamamlandığında Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak en acil gerekliliktir. Ülkemizin sınırları dışında tek kara parçamızın olduğu Suriye’de PKK ve uzantılarının oluşturmak istediği terör koridorunu yok ederek barışı ve huzuru getirmek için orada olan Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın ve askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması ve Mehmetçiklerimizin memleketimize geri dönerek ailelerine kavuşmalarını diliyorum.”

ÇANAKKALE

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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