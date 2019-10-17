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Biga’da pazar esnafı için mobil tahsilat hizmeti

İHA

Biga Belediyesi, pazar esnafına yer işgaliye harcı ödeme kolaylığı sunmak amacıyla mobil tahsilat hizmetini hayata geçirdi. Yeni dönem, pazar esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Biga’da pazar esnafı için mobil tahsilat hizmeti

Biga Belediyesi, pazar esnafına yer işgaliye harcı ödeme kolaylığı sunmak amacıyla mobil tahsilat hizmetini hayata geçirdi. Yeni dönem, pazar esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, göreve geldiği ilk ayda Biga Kapalı Pazar Yerinde haftalık olarak uygulanan üçe üç peronların pazar yeri işgaliye harcını 15 liradan 12,5 liraya indirmişti. Pazar esnafını memnun eden karar sonrası bir seçim vaadini daha yerine getiren Başkan Erdoğan, mobil tahsilat hizmetini başlatarak hem ödeme kolaylığı hem de teknolojik rahatlık ve şeffaflık sağladı.
Biga Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Büro Servisi ekipleri ve Zabıta memurları, Biga Sebze, Meyve ve Kuru Gıdacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sert ile Biga Pazarcılar ve Festivalciler Derneği Başkanı Rıdvan Ircı’nın katılımıyla çarşamba günü Kapalı Pazar Yerinde ilk mobil tahsilat hizmetini uyguladı. Sicil kodunun giriş yapılarak tüm mükellef bilgilerine ulaşıldığı hizmetle, yerinde çıktısı alınan işgaliye harcı tahsilat makbuzu pazar esnafına teslim edildi.
Yerinde ve gerçek zamanda tahsilat yapılması pazar esnafının takdirini toplarken, esnaf ayaklarına kadar giden hizmet için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür etti. Biga Sebze, Meyve ve Kuru Gıdacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sert yaptığı açıklamada, “Pazarcı arkadaşlarımızın için tahsilat büyük sorun oluyordu. Daha önceki sistemde hem belediyeye külfetimiz vardı hem de bize külfetliydi. Birçok arkadaşımız tezgahını bırakıp Belediye hizmet binasına giderek işgaliye harcını ödeyemiyordu. Çünkü kimi pazarcımızın işleri yoğun kimisi tezgahta yalnızdı. Bizim için çok güzel ve rahatlık veren bir uygulama oldu. Esnaf arkadaşlarımız sıcak parayla ödemelerini yapmış olacak ve sıkıntıya düşmeyecek. Talep ettiğimiz bu dijital sistemi bize sunduğu için Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Mobil tahsilat hizmeti hakkında bilgi veren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla birlikte hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sözümüz olan bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşamba günleri pazarcı esnafımızın sorun ve taleplerini dinlediğimizde yer işgaliye harcını belediyemiz hizmet binasına gelerek ödemekte zorlandıklarını ifade ediyorlardı. Pazarcı esnafımızın büyük çoğunluğu ödemeleri işlerinin yoğunluğu veya tezgahtan ayrılamadıkları için yapamayınca hem borçları birikiyor hem de belediyemizin alacağı artıyordu. Biz de mobil tahsilat hizmeti uygulamamızla hizmeti pazarcı esnafımızın ayağına götürmüş olduk. Hizmetimizin hayırlı olmasını temenni ederek, esnafımıza hayırlı işler bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

17 Ekim 2019 Perşembe

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