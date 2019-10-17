'Batı Uygarlığının Kökeninde Anadolu’nun Derin İzleri' konferansı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yerbilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi Konferans Etkinliği kapsamında Prof. Dr. Yücel Yılmaz, “Batı Uygarlığının Kökeninde Anadolu’nun Derin İzleri (MitolojiTarihJeoloji)” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ÇOMÜ Yerbilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayten Çalık’ın müzenin kurulduğu günden bugüne gelişimini anlatmasıyla başlayan program, Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ın özgeçmişini okuması ile devam etti. Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Doğa Tarihi Müzelerinin dünyada önemli yerleri olduğunun vurgusunu yaptı ve Troya Müzesini gezerek çok etkilendiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, uygarlıkların sıçradığı coğrafya olan Anadolu’nun uygarlığın gelişimine katkılarını jeoloji, mitoloji ve tarih bağlamında anlattı.

Program, soru cevap kısmından sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in günün anısına hediye takdimi ile son buldu.

ÇANAKKALE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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