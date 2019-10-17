Çanakkale'de terör örgütü PKK/YPG propagandasına 6 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP'li Çanakkale il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



ÇANAKKALE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:40

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.