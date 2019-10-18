Mehmetçiğe destek için şehrin göbeğine 1 kilometre boyunca Türk bayrağı astılar

'Barış Pınarı Harekatı’na katılan mehmetçiğe destek vermek için harekete geçen Çanakkale AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, şehir merkezindeki yaklaşık 1 kilometrelik hattı Türk bayrakları ile donattı.

Gece saat 01.00 sıralarında bölgeye gelen grup, iş birliği içinde sabahın ilk saatlerine kadar çalışarak şehir merkezini Türk bayrakları ile donattı. Bölgeye getirilen vinç ile sabah saat 06.30’a kadar devam eden çalışmalar neticesinde Çanakkale şehir merkezi ayyıldıza büründü. Çanakkale İskelesinden başlayıp, Demircioğlu Caddesinin sonuna kadar uzanan ayyıldız bayraklar, vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gece boyunca vardiyalı olarak çalışarak bu projeye imza atan Gençlik Kolları üyeleri, kendileri için cefa değil gurur olan böyle anlamlı bir çalışmanın içindeki bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



“Kimi arkadaşımız bayrakları ipe geçirdi, kimi sepete çıkıp onları astı, kimimiz de brandaları astık”

Etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan isimlerden Çanakkale AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz Çanakkaleli gençler olarak astık bu bayrakları. Gece 1 gibi başlayıp sabah 06.30’a kadar devam ettik. ‘Barış Pınarı Harekatı’ndaki mehmetçiklerimize destek olmak, moral vermek amacıyla, Çanakkale’nin manevi dünyasına uygun bir proje yaptık. Hepimizin siyasi görüşü ne olursa olsun, ortak paydamız olan şanlı bayrağımızın altında birleşmek için, bu bayrakları şehrimize astık. İskele Meydanından başlayıp, Demircioğlu Caddesinin sonuna kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik hatta bayraklarımızı genç arkadaşlarımızla gece boyu dizdik. Aynı zamanda Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğunu, tüm zorluklara, güçlüklere ve etrafımızı saran terör çetelerine rağmen dik duruşunu göstermek amacıyla ‘Biz Türkiye’yiz’ yazan pankartlarımızı da astık. Şehrin manevi dünyasını hareketlendirmek için böyle bir proje geliştirdik. Kimi arkadaşımız bayrakları ipe geçirdi, kimi sepete çıkıp onları astı, kimimiz de brandaları astık. Hep beraber iş birliği içinde bunu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:39

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.