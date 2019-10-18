Çanakkale´de kuyumculardan Barış Pınarı Harekatı´na Türk bayraklı destek

ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Çarşı Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Kuzey Suriye´de, Fırat´ın doğusundaki Türk Silahlı Kuvvetleri´nin terör koridoruna karşı operasyon amacıyla başlattığı Mehmetçiğimizin operasyonuna destek olması için Çarşı Caddesi´nin ciddi bir bölümünü Türk bayraklarıyla süsledik. Bu sorumluluk bilincinde, Mehmetçiğimize manevi olarak destek olmak istedik" dedi.
ÇANAKKALE
18 Ekim 2019 Cuma
- İMSAK 05:57
- GÜNEŞ 07:20
- ÖĞLE 13:05
- İKİNDİ 16:08
- AKŞAM 18:39
- YATSI 19:57