Biga Belediye Meclisinden Mehmetçiğe destek

Biga Belediyesi Meclisi, Ekim ayı Olağanüstü Meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisini oy birliği ile kabul etti. Mecliste ayrıca Ekim ayı huzur hakkı bedelinin oy birliğiyle Mehmetçik Vakfına bağışlanmasına karar verildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi toplantısında, ara verilen Barış Pınarı Harekatı’nın teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesinin ardından hayırlısıyla sona ermesi temennisinde bulunuldu. Salonun Türk bayraklarıyla donatıldığı toplantıya Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İlçe Başkanları ve teşkilatları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantı, Biga Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.



"Birlik ve beraberliğimiz beni çok mutlu etti"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediye Meclisimizin Ekim 2019 ayına ait 11 sayılı 1. olağanüstü toplantısında hep bir aradayız. Göreve geldiğimizden bu yana ilk defa olağanüstü meclis toplantısı yapıyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Söz konusu vatan olunca Türk milleti her zaman kenetlenmiştir. Buradaki tablo beni çok mutlu etti. Olağanüstü toplantı gündemimizin birinci maddesinde yer alan Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin bekası için birlik ve beraberliğimizi göstermemiz açısından sınır ötesi harekata destek verilmesi amacıyla tarafımdan hazırlanan müzekkereyi okuyacağız” dedi.

Daha sonra okunan Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste ayrıca Ekim ayı huzur hakkı bedelinin oy birliğiyle Mehmetçik Vakfına bağışlanmasına karar verildi.

ÇANAKKALE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:57

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