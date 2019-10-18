40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Beşik köyünde 40 metrelik çukur açılmasıyla ilgili şüphelilerden D.A.'nın ev ve işyerinde arama yapıldı. Aramalarda bronz olduğu iddia edilen bir kedi heykeli bulundu. Heykel, müze yetkililerine teslim edilirken, heykelin kazıda bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için çalışılıyor.

Bayramiç'in Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde 7 şüphelinin 40 metrelik çukur açılması olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tarlanın sahibi A.A.'nın babası, D.A'ya ait ev ve işyerinde jandarma tarafından yapılan aramada, bir bacağı kırık bronz olduğu iddia edilen kedi heykeli bulundu. Kedi heykeli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

HEYKELİN NASIL BULUNDUĞU TESPİT EDİLECEK

Çanakkale Müze Müdürlüğü'nde görevli 2 arkeolog ise kazı yapılan alanda inceleme yaptı.

Yürütülen soruşturmada, 40 metrelik çukuru açan şüphelilerin kendi aralarında telefon ile mesajlaşmalarında bir heykelden bahsettikleri belirlendi. Devam eden soruşturma neticesinde, ele geçirilen heykelin kazıda bulunup bulunmadığı tespit edilecek.

Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.A., F.G. ve S.K. tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılmış ancak adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Öte yandan şüphelilerin 40 metre derinlikteki çukuru jeneratör ile çalıştırdıkları kırıcı hiltiyle 20 günde kazdıkları ortaya çıktı. 10 metreyi kepçe ile kazdıkları, granit kaya tabakasını ise hilti ile deldikleri tespit edilen şüphelilerin çıkan harfiyatı ise çuvallarla başka bir yere taşıdıkları belirlendi.



ÇANAKKALE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:39

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.