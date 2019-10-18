Başkan Ölçek'ten Mehmetçiğe asker selamı

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri, Troia’dan Suriye’deki Mehmetçiklere asker selamı yolladı.

9 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlara dün itibariyle 5 günlük ara verilmesinin ardından AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri Troia Savaşının yaşandığı topraklardan Mehmetçiklere asker selamı ile destek verdi.

İlk olarak yeni göreve başlayan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük’ü Troia Müzesinde ziyaret eden Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin ardından Troia Ören Yeri'ne geçen heyet, burada Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla Troia’dan Mehmetçiğe asker selamı yolladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, "9 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimiz kısa sürede hızlı bir yol kat etti ve teröristlere göz açtırmadı. Dün de yapılan görüşmeler neticesinde operasyona 5 günlük bir ara verildi. Buradan şu bilinmelidir ki, bu durum operasyonun bittiği anlamını taşımıyor. Sadece YPG’lilerin alandan çıkması için ABD’nin bizlerden istediği kısa bir süredir. Biz de tarihi savaşın yaşandığı Troia’dan operasyonda bulunan askerlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek adına kendilerine buradan asker selamı yolluyoruz” dedi.

ÇANAKKALE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:57

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