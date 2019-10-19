Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

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ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45´te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.

Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.



ÇANAKKALE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

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