Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

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Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yaşanan sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

ÇANAKKALE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

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