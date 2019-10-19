Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında, lastik botta kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Durdurulan lastik botta 27'si çocuk, 12'si kadın, 14'ü erkek Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.