Çanakkale´de göçmen kaçaklığı operasyonu: 23 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda `Organize Göçmen Kaçakçılığı´ yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul´da 27 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 'Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve Örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 24 cep telefonu, 25 GSM Sim kart, 4 not defteri, 1 DVD, 1 hafıza kartı, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca mermisi, 6 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 av tüfeği fişeği, 1 sahte sürücü belgesi, 1,66 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 4 kişinin de arandığı belirtildi.

6 AYDA BİN 90 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yasa dışı geçişlere karşı son 6 ay içinde düzenlenen 23 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda bin 90 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 37 organizatörden 14´ü tutuklandı. Operasyonlarda, 352 can yeleği, 6 araç, 15 bot ve 15 bot motoru ele geçirildi.



ÇANAKKALE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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