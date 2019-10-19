Çanlı gazetecilerden Teğmen Çalış'a ziyaret

Çanakkale’nin Çan ilçesinde görev yapan basın mensupları, Çan İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Teğmen Levent Çalış’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İlçede görev yapan gazetecileri makamında kabul eden Teğmen Çalış, kendileri bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin değişik bölgelerinde görev yaptığını ve her bölgenin kendine göre bir güzelliği olduğunu ifade ederek, "Çan da güzel bir ilçemiz. Bizler de hem sosyal hem de asayiş yönünden üzerimize düşenin en iyisini ilçe için yapacağız” dedi.

ÇANAKKALE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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