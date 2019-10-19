Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

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ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, 220 öğrenci, okul bahçesinde, 'Barış Pınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.

TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek isteyen Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, ilkokul ve ortaokuldan 220 öğrenci, okul bahçesine 'Barış Pınarı' yazdı. Öğrenciler Türk bayrağı da açtı.



ÇANAKKALE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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