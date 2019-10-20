Muhtarlar unutulmadı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, her yıl 19 Ekim'de kutlanan 'Muhtarlar Günü' bu yıl da düzenlenen programla Atatürk Anıtı önünde tören, ziyaret ve ikramlarla kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması dün iskele meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül, tüm muhtarların gününü kutlayarak; “Bizler halkın doğrudan seçtiği demokrasinin gerçek temsilcileriyiz. Görevimiz yasalardaki yetkilerimiz çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışarak temsil ettiğimiz halkımızın acil ve öncelikli sorunlarını çözüm yaşamlarını kolaylaştırmaktır" dedi.

ÇANAKKALE 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:59

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