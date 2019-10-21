Çanakkale´de göçmen kaçaklığına 8 tutuklama

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ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda `organize göçmen kaçakçılığı´ yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul´da 27 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve 'örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:35

YATSI 19:53

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