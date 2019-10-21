Çan Belediyesi zabıtalarından marketlere gıda kontrolü

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Çan Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerinin planlanan takvime göre marketlerdeki denetimlerinin tamamlamasından sonra Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için rutin çalışmalarını sürdüren belediyemiz zabıta personeli, marketlere giderek gıda denetimlerinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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