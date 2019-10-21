\u00c7anakkale \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcr\u00fc (AFAD) Levent Y\u0131lmaz, \u00c7anakkale ve il\u00e7elerinde belirlenen Afet ve Acil Toplanma Alanlar\u0131 hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Levent Y\u0131lmaz yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00c7anakkale merkezinde 12, il genelinde ise toplam 127 toplanma alan\u0131 bulundu\u011fu s\u00f6yledi. Afetlere Haz\u0131rl\u0131k Y\u0131l\u0131 kapsam\u0131nda ekim ay\u0131 temas\u0131n\u0131n toplanma alanlar\u0131 olarak belirlendi\u011fini ifade eden \u00c7anakkale AFAD M\u00fcd\u00fcr\u00fc Y\u0131lmaz, AFAD Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan temmuz ay\u0131nda hayata ge\u00e7irilen ve toplumu afetlere kar\u015f\u0131 bilin\u00e7lendirme amac\u0131 ta\u015f\u0131yan afetlere haz\u0131rl\u0131k y\u0131l\u0131 projesi 4\u2019\u00fcnc\u00fc ay\u0131na girdi. Bir y\u0131l boyunca her ay bir ba\u015fka konunun i\u015flenece\u011fi projenin ekim ay\u0131 temas\u0131 ise toplanma alanlar\u0131 olarak belirlendi. Afet ve acil durumlar sonras\u0131nda halk\u0131n tehlikeli b\u00f6lgeden uzakla\u015farak toplanabilece\u011fi g\u00fcvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylara www.hazirol.gov.tr adreslerinden ula\u015f\u0131labiliyor. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ayr\u0131ca Afetlere Haz\u0131rl\u0131k Y\u0131l\u0131 etkinlikleri ve afetlerle ilgili en g\u00fcncel bilgiler i\u00e7in \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fcn sosyal medya hesaplar\u0131n\u0131 da takip edebilirler \u015feklinde konu\u015ftu.