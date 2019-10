Biga’daki afet ve acil toplanma alanları hakkında bilgilendirme

Dehşete düşüren an! Görüntüleri izleyenler büyük tepki gösterdi

Biga Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle çalışma hazırladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Biga’da belirlenen 27 toplanma alanının ilçede yaşayan vatandaşlarca bilinmesi, daha kolay ulaşılabilmesi için bir çalışma hazırlandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Her an bir deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. İlçemiz 5 Temmuz 1983’te deprem felaketi yaşamış ve beş vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yine 1999 Marmara Depremi’ni bölgemiz şiddetli şekilde hissetmişti. Elbetteki geçmişimiz ve günümüzle birlikte Biga’mız ve bölgemizde meydana gelen her depremden sonra alınması gereken tedbirler ve deprem toplanma alanları bir kez daha önemiyle aklımıza geliyor” dedi.

Bigalıların kendilerine en yakın toplanma alanlarını öğrenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, “Toplanma alanları deprem başta olmak üzere olası bir afet sonrasında vatandaşlarımızın ilk korku ve panik halini atlatabilmeleri, yakınları ile buluşabilmeleri ve başta Belediyemiz olmak üzere yetkililer tarafından sağlıklı bilgilendirmeye ve acil lojistiğe erişebilmeleri adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Belediyemiz tarafından barkod, uydu görüntüsü ve gerçek yer fotoğrafı çalışması hazırlandı. Her toplanma alanına tabelamızı yerleştirdik. Kıymetli hemşehrilerimiz yaşadığı mahalle veya sokaktaki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları’na resmi web sitemiz biga.bel.tr adresini ziyaret ederek veya sosyal medya hesabımız Instagram’ın öne çıkarılan hikayelerinden ulaşabilirler. Ya da web sitemizden görselleri akıllı telefonlarına indirebilirler. Ben hemşehrilerime kendilerine en yakın alanı bir kez olsun görmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.