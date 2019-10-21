Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 20 kilogram ağırlığındaki bir akya balığını avladığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Mavriya adası açıklarında tüpsüz olarak gerçekleştirdiği serbest dalışta yaklaşık 20 kiloluk akya balığını avlamayı başaran Müjdat Turan, heyecan dolu anları su altı kamerasıyla kaydederek, instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki dalgıcın dev balığı zıpkınla avladığı görüntüler, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ÇANAKKALE 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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