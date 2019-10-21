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Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı

DHA

ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun yanına bırakılan valiz, çevrede paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarınca fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı. 

ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun yanına bırakılan valiz, çevrede paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarınca fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı. 
Kentin en işlek yeri olan Demircioğlu Caddesi'ndeki parkta Çanakkale Deniz Savaşları'nda, Türk askerinin 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazarken kullandığı tarihi topun yakınlarında, saat 18.00 sıralarında, valiz görenler, paniğe kapılıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Paniğe neden olan valiz, boş çıktı. 

ÇANAKKALE

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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