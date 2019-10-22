TÜMAD'ın spora ve sporcuya desteği sürüyor

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TÜMAD Madencilik, Çanakkale Boğazgücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına sponsor oldu.

Çanakkale Boğazgücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 20192020 Şehit İlyas Kaya Sezonunda, forma ve ulaşım sponsorluğunu üstlenen TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye desteklerinden dolayı sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak teşekkür etti.

ÇANAKKALE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:01

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