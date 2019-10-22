Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

14 Ekim21 Ekim tarihleri arasında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 21 şüpheli şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılardan 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli ise yine adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 41,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,24 gram esrar, 2,09 metamfetamin ve 8 adet 2mg sentetik ecza maddesi ele geçirilerek, tüm maddelere el konuldu.

ÇANAKKALE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:01

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