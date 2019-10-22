Gümrük kaçağı olan yüzlerce cinsel içerikli ürüne el konuldu

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan aramalarda, A.Ö. isimli şahsın aracında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen toplam 592 adet cinsel içerikli ürün bulundu.

Önceki gün, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çan Cumhuriyet Savcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden A.Ö isimli şahsın aracında yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen ve tamamı gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 592 adet cinsel içerikli ürün ile 350 adete çakmağa el konuldu.

Şüpheli A.Ö. işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimat doğrultusunda serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:01

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