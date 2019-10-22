Çanakkale´de uyuşturucuya 2 tutuklama

ÇANAKKALE´de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, `Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak´ suçundan 21 kişi, `Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan da 7 kişi olmak üzere toplam 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, 41,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,24 gram esrar, 2,09 gram ketamfetamin ve 8 adet 2mg sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli ile hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE
22 Ekim 2019 Salı
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