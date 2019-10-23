Gümrük kaçağı olan yüzlerce cinsel içerikli ürüne ve sahte içkiye el konuldu

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cinsel içerikli ürünler ve sahte içkiler bulundu.Yapılan operasyonda U.K Gözaltına alınırken sahte içkilere ve cinsel içerikli ürünlere el konuldı gözaltındaki U.K ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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