Çan’da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler yakalandı

Çan İlçesinde özel bir araç içerisinde yapılan aramada Gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 592 adet cinsel içerikli ürün ile 350 adet çakmak ele geçirildi.
Kom Şube müdürlüğü görevlilerince Çan Cumhuriyet Savcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden A.Ö isimli şahısın aracında yapılan arama sonucu ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, şüpheli A.Ö işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor
ÇANAKKALE
23 Ekim 2019 Çarşamba
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