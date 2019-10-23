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Çan Belediyesi, üniversite öğrencileriyle tanışma partisi düzenledi

İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini kazanıp Çan ilçesinde eğitim hayatlarını sürdüren gençler için tanışma partisi düzenlendi.

Çan Belediyesi, üniversite öğrencileriyle tanışma partisi düzenledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini kazanıp Çan ilçesinde eğitim hayatlarını sürdüren gençler için tanışma partisi düzenlendi.
Çan Belediyesi tarafından düzenlenen tanışma partisine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de katılarak gençlerle buluştu ve “İlçemize hoş geldiniz” dedi.
Kısa bir konuşma yaparak üniversiteli gençlere seslenen Başkan Bülent Öz, “Eğitim hayatının dışında sosyalleşmenin ve eğlenmenin de gereklilik olduğunun bilinciyle üniversitemize ve Çan'a gelerek ailemizin birer üyesi olan siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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