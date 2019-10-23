\u00c7anakkale nin Lapseki il\u00e7esinde do\u011falgaz hat d\u00f6\u015feme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Lapseki Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ey\u00fcp Y\u0131lmaz da b\u00f6lgeye gelip faaliyetleri yerinde inceleyerek, Belediye olarak, temiz enerji kayna\u011f\u0131 ve \u015fehirle\u015fmeye katk\u0131 sunmak amac\u0131yla do\u011fal gaz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na a\u011f\u0131rl\u0131k veriyoruz dedi. \u0130l\u00e7ede yer alan Emek, L\u00e2le ve Gelincik sokaklar\u0131nda hat \u00e7ekme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamland\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, S\u00fcmb\u00fcl sokaktaki do\u011falgaz \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131. Y\u0131lmaz, kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131nda mahalle ve sokaklarda olu\u015fan bozulmalara dikkat \u00e7ekerek, Mahallelerimizde ayn\u0131 zamanda do\u011falgaz altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n tamamland\u0131\u011f\u0131 yollarda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z d\u00fczenlemeler t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 ma\u011fdur etmeyecek \u015fekilde personellerimiz tam kapasite \u00e7al\u0131\u015facaklard\u0131r ifadelerini kulland\u0131.