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Biga Belediyesinin minik sporcularından Mehmetçiğe selam

İHA

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Türk bayraklarıyla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirerek Mehmetçiğe selam gönderdi.

Biga Belediyesinin minik sporcularından Mehmetçiğe selam

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Türk bayraklarıyla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirerek Mehmetçiğe selam gönderdi.
Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde eğitim gören küçük sporcular, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi. ‘Kahraman Ordumuzun Yanındayız’ dövizi ve Türk bayraklarıyla birlikte Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş Biga Belediyesi Meydanında son buldu. Karate okulunun küçük sporcuları ve onlara eşlik eden ailelerini belediye binası önünde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile birlikte Meclis Üyeleri ve personel karşıladı.

"Sizleri böyle gördüğümüz sürece yarınla ilgili kaygımız yok"
Programı çok anlamlı bulduğunu ve büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Şanlı Türk bayraklarımızla toplandığımız bu meydanda 'Barış Pınarı Harekatı'nın sahada ve masada alınan başarılı sonuçlarla taçlandığına hep birlikte şahit oluyoruz. Örnek davranışınızdan dolayı her birinizi kutluyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızla bu anlamlı programda olmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Bizler millet olarak başımızı düşmanlardan kurtaramadık. Bizim şanlı geçmiş tarihimizde birçok başarıya atalarımız imza atmıştır. Şu anda da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birlik, beraberlik, barış ve güven için ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için orada. Bizler Allah’ın izniyle geçmişini unutan milletlerden olmayacağız ve geçmişimizi daima taze ve diri tutacağız. Biz sizleri bu şekilde anlamlı faaliyetler içinde gördüğümüz sürece de yarınla ilgili içimizde hiçbir kuşku ve kaygı olmayacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozan başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet erkanına da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin ve bir daha Türk milletine İstiklal Marşı yazdırmasın. Program için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları ve katılımcılar, program sonunda ellerindeki Türk bayraklarıyla Kapalı Pazar Yeri'nde yürüyüşü devam ettirerek, esnafı ve halkı selamladı. Pazar esnafı ve vatandaşlardan küçük sporculara büyük destek ve alkış geldi.

ÇANAKKALE

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:03
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  • İKİNDİ 16:01
  • AKŞAM 18:30
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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