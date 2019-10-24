2 ilde 104 kaçak göçmen yakalandı

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE ve Balıkesir açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen toplam 104 kaçak göçmen, yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kadırga Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik uçağıyla lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bottaki 10'u erkek, 14'ü kadın, 19'u çocuk olan 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ise lastik bot içinde tespit edilen 19'u erkek, 11'i kadın, 31'i çocuk olmak üzere toplam 61 Suriye uyruklu kaçak göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



ÇANAKKALE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.